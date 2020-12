Devolver Digital komt in 2021 met vijf onaangekondigde spellen

Of deze vijf spellen ook allemaal op de Switch uit zullen komen, moeten we alleen nog afwachten.

Devolver Digital is een Amerikaanse uitgever en heeft al redelijk wat spellen uitgebracht op de Nintendo Switch. Zo hebben ze de dungeon crawler Enter the Gungeon naar de Switch gebracht, maar ook My Friend Pedro en The Talos Principles. Daarnaast ken je deze uitgever misschien ook wel van het populaire Fall Guys, welke helaas (nog) niet op de Switch is uitgebracht. Echter heeft Devolver Digital bekendgemaakt dat het ook voor 2021 grootse plannen heeft.

In een tweet vraagt Devolver Digital namelijk naar welke van de vijf onaangekondigde spellen men het meest uitkijkt. Hierdoor weten we dat deze uitgever komend jaar nog minimaal vijf spellen zal onthullen en uitbrengen. Echter is het nog niet bekend of deze vijf spellen ook allemaal naar de Switch toe zullen komen; daarvoor zullen we de aankondiging nog af moeten wachten.

Which of the five unannounced Devolver Digital games releasing next year is your most anticipated? — Devolver Digital (@devolverdigital) December 30, 2020