Daily Nintendo wenst je een gelukkig nieuwjaar!

Over een aantal uurtjes gaan we het nieuwe jaar in!

2020 zit er alweer bijna op. Het was een bijzonder jaar, maar ook dit jaar hebben we jullie weer met enorm veel plezier voorzien van al het laatste Nintendo-nieuws. We hebben enorm veel nieuwe games voor jullie getest en zijn we de nodige online-evenementen afgegaan om verslag te doen voor jullie. De laatste maand van het jaar stond bovendien feestelijk in het teken van verschillende prijsvragen. We hopen dan ook dat jullie dit jaar met veel plezier onze website hebben bezocht.

Daily Nintendo wil alle bezoekers hierbij een enorm fijne jaarwisseling toewensen. We hopen uiteraard dat het nieuwe jaar voor iedereen een goed jaar gaat brengen. Ook in 2021 is Daily Nintendo weer jouw online Nintendo magazine!

Alhoewel je dit jaar geen vuurwerk mag afsteken, is er wel een knallend evenement in Animal Crossing: New Horizons. Je kan vandaag vier hoeden verzamelen en een glowstick. Vergeet niet af te tellen op de plaza en steek vooral een party popper af! Vanaf 23:00 zullen ook je diertjes in vrolijke sfeer te vinden zijn op de plaza.