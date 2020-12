Sam & Max seizoen 2 en 3 remasters komen er aan

Tijdens een AMA op Reddit heeft Skunkape Games laten weten dat een nieuwe remaster in de maak is.

Sam & Max Save the World verscheen voor het eerst in 2006 en kreeg begin deze maand een remaster op onder andere de Nintendo Switch. Skunkape Games heeft tijdens een Ask Me Anything op Reddit laten weten dat ze al zijn begonnen aan de remaster van Sam & Max Beyond Time and Space, het tweede seizoen van de Sam & Max-serie. Ze zijn al begonnen voordat de eerste remaster in de eShop verscheen. Het is dus nog even wachten voor de fans, maar de verbeterde versie van het tweede spel komt er in ieder geval aan.

