New Year’s Tour in Mario Kart Tour nu live!

Inclusief een bijbehorende trailer.

Met de komst van Mario Kart Tour afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema. Eerder deze week lieten we je al weten dat er een speciale New Year’s Tour werd geteased, en deze is nu van start gegaan. Onderstaande trailer zet de New Year’s Tour in de schijnwerpers.

De nieuwe Tour bevat het personage Lakitu, welke in de trailer mooi is aangekleed, de bijbehorende Party-Wing kart alsmede de Rainbow Road. Meedoen kan vanaf nu!