Winnaars December Prijzenfestival #4

Heb jij één van de vier games gewonnen?

Het is tijd om opnieuw een aantal mensen blij te maken, vier personen deze keer zelfs! Heb jij meegedaan aan onze zevende december-giveaway? We mochten met deze giveaway vier games verloten, beschikbaar gesteld door Koch Media. Meedoen kon eenvoudig via Gleam en uit de flinke hoeveelheid deelnemers zijn inmiddels de winnaars getrokken. Bekijk hieronder of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden!

Puyo Puyo Tetris 2 – J. Plasqui

Fairy Tail – L. Donder

Tropico 6 – R. Buckert

Commando’s 2 – M. Max

We wensen jullie enom veel plezier met de prijs. We nemen contact met je op via de mail die bekend is via Gleam. Niets gewonnen? Tot en met morgen maak je nog kans op een van de twee downloadcodes van Electro Ride: The Neon Racing door simpelweg mee te stemmen op de DN Awards 2020!