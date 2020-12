Kirby-director over plannen en ambities voor 2021

Wat kunnen Kirby-fans gaan verwachten?

Kirby-director Shinya Kumazaki heeft tegenover het Japanse Famitsu laten weten welke plannen en ambities HAL Laboratory volgend jaar heeft met de Kirby-franchise. HAL Laboratory bestaat in 2021 maar liefst 40 jaar, en dus is het geen gekke vraag of er nog iets speciaals op de planning staat.

Kumazaki liet weten dat het team druk aan het kijken is naar wat fans willen gaan zien. Ook wordt er al gewerkt aan een nieuw project, maar inhoudelijk kon Kumazaki daar niets over zeggen. Wel liet hij weten dat dit ‘zomaar eens klaar kan zijn voor we het weten’. Fans kunnen dan ook uitkijken naar nieuwe onthullingen rondom Kirby in 2021.

Dat we meer van Kirby kunnen verwachten liet ook design director Riki Fuhrmann eerder al weten tegenover Famitsu. Hij zou graag een non-action spinn-off titel willen maken. En ook hij bevestigde dat er een grote variatie aan Kirby-titels komt in de toekomst.

Wat voor een Kirby-titel zou jij in 2021 graag zien verschijnen?

“a wide variety of Kirby coming out in the future.” – Riki Fuhrmann