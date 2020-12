The Innsmouth Case aangekondigd voor Switch

De game is meteen beschikbaar voor de Switch

Uitgever Assemble Entertainment en ontwikkelaar Robot Pumpkin Games hebben Innsmouth Case voor de Switch aangekondigd. In deze enge-maar-toch-grappige text adventure ga je op zoek naar een verdwenen meisje, maar er blijkt al snel meer aan de hand te zijn dan een “simpele” verdwijning. Lang hoeven we overigens niet op deze titel te wachten, na de aankondiging is hij meteen op de Switch eShop verschenen. De originele launch trailer kun je hieronder bekijken

The Innsmouth case gaat over een wanhopige moeder, een vermist meisje en een zaak waar de slimste en meest doorgewinterde detective voor nodig is… welke helaas wat anders te doen had. In plaats daarvan wordt jij ingehuurd, en het duurt niet lang voordat je al je (simpelere) vaardigheden moet gebruiken om niet alleen het meisje maar het het hele vissersdorpje Innsmouth te redden. Elke beslissing telt, en er zijn meerdere manieren om de zaak tot een goed einde te brengen.. of om heel hard te falen.