Altijd al verkeersregelaar willen spelen? Lees onze review!

Traffix is ontwikkeld door Infinity Games. Het is een puzzelspel waarin het verkeer de hoofdrol speelt. In het spel neem je de rol van een verkeersregelaar op je en krijg je de controle over de stoplichten bij drukke verkeerspunten. Het is vooral belangrijk om het hoofd koel te houden en het overzicht te bewaren. Eigenlijk is het niet zo gek bedacht om verkeerssituaties om te zetten naar een puzzelspel, maar is dat wel goed uitgewerkt? Je leest het in deze review.

Simpele besturing

Het concept van Traffix is simpel te noemen. Als speler krijg je de controle over stoplichten en dien je het verkeer in goede banen te leiden. Waar je in de eerste levels nog maar hoeft te letten op een enkel verkeerslicht, worden dat er gauw meer in latere levels. Bij de stoplichten staat aangegeven met welke knop deze te controleren zijn. Standaard staan de lichten op rood en de auto’s zullen dan ook niet doorrijden. Met een enkele druk op de knop zal het licht op geel springen en nadat één auto is gepasseerd weer teruggaan naar rood. Door de knop tweemaal in te drukken zal het groene licht verschijnen en zullen de auto’s doorrijden totdat je met nog een druk op de knop het licht weer terugzet op rood. Tot zo ver een makkelijke besturing die snel onder de knie is te krijgen.

Timing is de sleutel

Het moeilijke zit hem in de auto’s door het overige bewegende verkeer te begeleiden. Laat je namelijk auto’s op het verkeerde moment passeren, dan is een ongeluk niet meer te voorkomen. Met de ZL en ZR knop kan je vervolgens de wrakken opruimen en verder gaan om het verkeer in juiste banen te leiden. Ben je echter te voorzichtig en laat je automobilisten te lang voor een rood licht staan, dan zullen ze verkeersagressie ontwikkelen. Per level mag je maar 10 ongelukken of woedende automobilisten veroorzaken. Met een goed gevoel voor het ritme van het verkeer zal je de meeste voertuigen vlot de weg op kunnen dirigeren. Wat dat betreft lijkt het soms net op een ritmespel, waarbij timing de sleutel tot succes is. Het feit dat je de snelheid en grootte van de voertuigen (auto’s en vrachtwagens) die je moet begeleiden in de gaten dient te houden, naast de verschillende banen in latere levels, maakt het een zeer uitdagende game.

Overzichtelijk

Het spel kent een beperkt aantal levels, maar het zijn er genoeg om een redelijke tijd zoet mee te blijven. Elk level is genoemd naar een bekende wereldstad en bevat een bepaalde verkeerssituatie. Je kan denken aan meerdere kruispunten, een treinoversteek of grote rotondes waar je maar liefst vijf stoplichten zal moeten besturen. Het spel kent een vrij kale simpele stijl. Grafisch is deze keuze echter zeer geschikt voor een spel als dit, waar overzicht houden belangrijk is. Door de simpele stijl van de levels blijft alles overzichtelijk. Zo min mogelijk poespas en alleen datgene wat noodzakelijk is om te kunnen slagen. Daarnaast ogen de verschillende levels steeds fris en is het leuk om met verschillende verkeerssituaties te werken.

Wat ik wel jammer vind is dat er geen muziek speelt tijdens de game. Het enige geluid waar je op getrakteerd word zijn verkeersgeluiden. Ontspannen deuntjes (zoals in het menu) zouden helpen de levels iets meer karakter te geven.

Conclusie

Traffix is een puzzelspel waar je je hersens niet voor hoeft te kraken. Het spel zal vooral je gevoel voor timing uittesten. In de reviewperiode pakte ik het spel tussentijds vaak erbij om weer een level verder te spelen. Op deze manier blijkt dat Traffix nog een redelijke tijd zoet weet te houden. Voor €4,99 is het zeker een leuke game om mee te nemen.

Eindcijfer: 6,8