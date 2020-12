[December Prijzenfestival #8] Stem nu op de DN Awards!

Onze community stemt ook dit jaar weer voor de beste game van het jaar!

De maand december is in volle gang en dat betekent dat het einde van het jaar 2020 in zicht is. Om het jaar feestelijk af te sluiten, gaan wij door middel van de DN Awards ook dit jaar weer terugkijken op het afgelopen jaar. Jullie kunnen vanaf nu stemmen op de beste game van 2020! Door middel van een door jou samengesteld lijstje, die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan jij jouw favoriete titels nomineren voor een felbegeerde DN Award. Dit kan uitsluitend op het forum in het bijbehorende topic.

Door mee te doen maak je ook nog eens kans op een van de twee downloadcodes van Electro Ride: The Neon Racing, een racer met een unieke grafische stijl! Onze review van deze net verschenen titel lees je hier. Redactieleden van Daily Nintendo mogen natuurlijk ook hun stem uitbrengen, maar loten niet mee voor de prijzen.

De regels en voorwaarden voor het stemmen zijn als volgt:

Maximaal vijf nominaties ;

De titels moeten een release in 2020 kennen;

Geen restrictie in console/handheld en digitaal/fysiek;

Je kan maar één keer een inzending insturen;

Inzendingen kan je alleen op het forum insturen , een account is noodzakelijk voor deelname;

, een account is noodzakelijk voor deelname; Stemmen kan tot en met 30 december.

De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten;

Nummer 2: drie punten;

Nummer 3: twee punten;

Nummer 4: een punt;

Nummer 5: een punt.

Zoals in de regels vermeldt staat kan je enkel jouw inzending op het forum plaatsen. De topic om jouw nominaties en titels te vertegenwoordigen kan je hier vinden. Om gebruik te maken van het forum is een account noodzakelijk. Als je die nog niet hebt, dan kan je hier een account aanmaken.

Op oudjaarsdag reiken wij de DN Awards uit en kan je de uitslag lezen op Daily Nintendo!