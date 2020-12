Stardash verschijnt in januari

Een nieuwe retro platformer verschijnt spoedig.

Afgelopen september werd bekend gemaakt dat Stardash op Nintendo’s hybride console zal lanceren. Vanaf vandaag weten we ook wanneer deze platformer speelbaar zal zijn. In de Nintendo eShop staat vermeld dat het spel op 7 januari speelbaar is. Stardash is een klassieke platformer in retro stijl. Je krijgt dan wel oneindig veel levens, maar de game is niet makkelijk. Ben je benieuwd wat je te wachten staat? Bekijk dan de trailer hieronder.

Stardash verschijnt 7 januari met €7,99 als prijskaartje.