[Review] Touhou Luna Nights

Gooi messen en stop de tijd in deze prachtige metroidvania!

Veel mensen hebben vast wel eens gehoord van Touhou Project. Deze spellen draaien om het bullet hell shoot ‘em ups-genre en staan bekend om de grote hoeveel fan-content. Zo nu en dan verschijnen er ook fangames die te maken hebben met de Touhou-spellen, zo ook de game Touhou Luna Nights. In tegenstelling tot de officiële games, is dit spel een metroidvania ontwikkeld door Team Ladybug. Ook als je nog nooit van Touhou hebt gehoord, of niet bekend bent met de personages, maakt dat niks uit. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Je leest het in deze review.

Een nieuwe wereld

In het spel kruip je in de huid van Sakuya Izayoi. Zij is het hoofddienstmeisje van Scarlet Devil Mansion gelegen in Gensokyo. Ze wordt door haar minnares Remilia Scarlet naar een parallel universum gestuurd. Sakuya Izayoi zal met haar messen en krachten moeten vechten en zo allerlei bazen verslaan om terug te keren naar het echte universum. Dit doe je door verschillende gebieden te verkennen en upgrades te vinden. Een handige kracht van Sakuya is dat ze de tijd kan manipuleren. Zo kan ze de tijd langzamer laten gaan, waardoor ze sneller beweegt dan haar vijanden. Als dat nog niet genoeg is, is het zelfs mogelijk om de tijd helemaal te laten bevriezen!

Haar voornaamste aanvalstactiek is het gooien van messen. Met een simpele klik op de B-knop werp je zo een paar messen. Dit kun je combineren met het stilzetten van de tijd; je kunt dan messen gooien terwijl vijanden bevroren zijn. Als je eenmaal de tijd verder laat gaan, worden de vijanden geraakt met al je messen. Het spel bevat natuurlijk een levensbalk en een mp-balk. Aanvallen in het spel kost echter mp, dus je moet goed timen wanneer je wil aanvallen. Deze balk vult zich wel automatisch; je kan echter niet als een gek messen blijven gooien. Onderweg zul je ook drinkautomaten vinden welke je hp en mp bijvullen. Daarnaast zijn er ook telefoons te vinden waar het spel opslaat. Je moet dus tactisch je aanvallen gebruiken en dat maakt het ook zo leuk. Je kunt dit bijvoorbeeld mixen met messen die je gooit als de tijd stilstaat; die kosten namelijk geen mp, maar tijd. Je kan namelijk maar een bepaald aantal ‘seconden’ de tijd laten stoppen.

Verzamel het allemaal

Je kunt je hp en mp upgraden door verborgen voorwerpen te vinden en in de winkel upgrades te kopen. Ook liggen er handige snufjes verborgen en extra moves zoals de dubbele sprong. Als je de winkel wil gebruiken kan dat maar op één plaats in het spel. Dit is niet helemaal waar, je kan namelijk een ‘Shop Ticket’ kopen welke je kan gebruiken om overal – zelfs in baasgevechten – te winkelen. Let wel op dat je dit maar één keer per ticket kan doen, eenmaal gebruikt moet je een nieuwe kopen.

Door vijanden te verslaan kun je gems krijgen die je kan inruilen voor goud bij de winkel. De verschillende soorten edelstenen kunnen je een kleine boost geven in bijvoorbeeld hp, mp en het sneller laten hervullen van de tijd. Het zijn niet grote verschillen, maar als je veel edelstenen van een soort heeft is het toch merkbaar.

Vecht de grote bazen

Nadat je een gebied helemaal hebt verkend, staat er een bossfight voor je klaar. Als je bekend bent met de Touhou-serie zul je alle bazen zeker herkennen. De gevechten zijn vermakelijk en weten je mogelijkheden goed toe te passen. Zo moest ik een keer een hele snelle aanval ontwijken door de tijd te verslomen; hierdoor kon ik er veilig langs. Nadat je het spel hebt uitgespeeld, wordt er een nieuwe locatie speelbaar waar je de echte eindbaas tegen zal komen en ik kan je vertellen: die is knap lastig!

Audiovisueel

De game ziet er bijzonder mooi uit en oogt prachtig op de Nintendo Switch. Er is gekozen voor een retro-stijl. Opzich is dat niet heel bijzonder; tegenwoordig kiezen veel games voor deze stijl. Echter, Touhou Luna Nights ziet er heel gedetailleerd uit. De animaties, bijvoorbeeld die van Nitori wanneer ze haar robot uitstapt, zijn erg vloeiend. Op de televisie, en ook als je de Switch in je handen hebt, spatten de kleuren uit je scherm. De muziek is ook erg vrolijk en druk. De deuntjes passen bij de situaties en locaties.

Conclusie

Touhou Luna Nights weet een goede indruk achter te laten. Het spel weet een sidecharacter om te toveren tot hoofdpersonage. De game speelt vloeiend en oogt mooi. Touhou Luna Nights is dan wel een fangame op het bestaande Touhou Project; dat zegt echter nog niks over de kwaliteit van het spel. Team Ladybug heeft een mooie game weten neer te zetten en zeker voor de prijs van €14,99 is dat het zo waard. Een sterke aanrader voor metroidvania liefhebbers, zelfs als je niks van Touhou verder weet.

Eindcijfer: 9,0