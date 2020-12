Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 3.3 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 53 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Professor Lupo: Ocean, maar liefst 3.3 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Stardash, maar een kleine 35 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Professor Lupo: Ocean – 3.3GB

Sense – A Cyberpunk Ghost Story – 885MB

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest – 758MB

Unspottable – 636MB

Cube Raiders – 504MB

The Unexpected Quest – 484MB

Hell Sports – 350MB

Void Source – 239MB

Save Farty – 216MB

Cyber Shadow – 200MB

Hitori Logic – 146MB

Quell Reflect – 145MB

Choices That Matter: And Their Souls Were Eaten – 69MB

Stardash – 35MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!