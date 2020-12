Keisuke Kekuchi zou graag de verjaardag van Fatal Frame vieren

Elk jaar interviewed Famitsu een lading Japanse ontwikkelaars over hun plannen voor het nieuwe jaar. Eén van die ontwikkelaars was Keisuke Kekuchi, de producer van de Fatal Frame-franchise.

Naast dat Kekuchi even terugblikt op het afgelopen jaar, wilt hij volgend jaar een spel ontwikkelen met een fris perspectief. Ook laat dus vallen dat die graag de 20ste verjaardag viert van Fatal Frame. Een echt plan heeft die echter nog niet. Het zal aan Nintendo liggen aangezien The Big N de copyright rechten heeft.

“2020 was a year where things that were normal were no longer normal. I’d like to look at what’s important and what I love once more, and create a game with a fresh perspective. 2021 is also the 20th anniversary of the Fatal Frame series, so I’d like to celebrate it in some way if possible.”

Keisuke Kekuchi