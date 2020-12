Kanye West “subtiel” afgewezen door Nintendo

Reggie Fils-Aime heeft in een podcast voor het goede doel onthuld dat Nintendo een samenwerking met Kanye heeft afgeslagen.

Tijdens een E3 jaren geleden heeft Kanye na een meeting met Miyamoto gevraagd of hij een meeting kon krijgen met Reggie. Dit lukte echter niet tijdens de show en dus ontmoette Reggie de artiest op een later moment.

Kanye vertelde Reggie hier dat die werkte aan een game en een samenwerking wilde met Nintendo. Echter volgens Reggie was er op dat moment geen mogelijkheid voor een samenwerking. Een subtiele hint ving Kanye echter niet op.

Lees hieronder de volledige excerpt.

“Part of it was talking about what he was up to. He was experimenting with a piece of video game content; he wanted reactions to it. He comes out and says, ‘I want to work with Nintendo.’



We had so many different projects at Nintendo going on, the possibility of doing something with Kanye just wasn’t there, and so I had to find a way to politely decline this opportunity to work with him. I told him, ‘Kanye, you don’t want to work with us because we’re tough, we’re hard. All we do is push for the very best content. We would not be the type of partner you would want to work with.’ And he looks at me and says, ‘Reggie, you’re exactly the type of partner I want because of that reason!’ It’s like, ‘Oh my gosh.’”

Reggie Fils-Aime