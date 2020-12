Wat zijn de favoriete games van Japanse spelmakers en bekendheden?

Wat is de top 20 favoriete spellen van Japanse bekendheden?

Tijdschrijft Famitsu heeft deze week een bijzonder onderdeel in hun blad geschreven. Speciaal voor het einde van het jaar mochten 132 Japanse spelmakers en bekendheden stemmen op hun favoriete spellen. Een aantal voorbeelden van deelnemers zijn Hideki Kamiya, baas van PlatinumGames of Akihiro Hino, baas van Level-5. De favorieten hoefden niet per-sé een spel te zijn van dit jaar. Een paar games van 2019 hebben de lijst ook gehaald. Voorbeelden hiervan zijn Pokémon Sword & Shield en Ring Fit Adventure.

Uit alle stemmen van de bekendheden is een top 20 gemaakt. Deze is hieronder te zien:

1. Ghost of Tsushima

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Final Fantasy VII Remake

4. Sakuna: Of Rice and Ruin

5. Fall Guys: Ultimate Knockout

6. Ring Fit Adventure

7. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

8. Yakuza: Like a Dragon

9. The Last of Us Part II

10. Genshin Impact

11. Apex Legends

12. Pokemon Sword/Shield

13. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

14. Mario Kart Live: Home Circuit

15. Death Stranding

16. Fate/Grand Order

17. Super Mario Bros. 35

18. Romance of the Three Kingdoms: Hadou

19. Among Us

20. Identity V

Zit hier ook een van jouw favorieten bij? Laat het ons weten!