Virus: The Outbreak onderweg naar Nintendo Switch

Bestrijd een levensgevaarlijk virus!

Forever Entertainment en Jujubee hebben aangekondigd dat hun strategiespel Virus: The Outbreak snel naar de Switch komt. Het spel is vanaf 28 december te downloaden in de Nintendo eShop.

Een betere tijd kon er niet zijn om dit spel op de Switch uit te brengen. Het gaat namelijk over een wereld die getroffen wordt door een gevaarlijk virus met een pandemie tot gevolg. Neem de rol aan van de leider van een wereld gezondheidsorganisatie en probeer dit virus zo goed mogelijk te bestrijden. Neem de juiste beslissingen en luister niet naar kwakzalvers. Zorg ook dat je de goede medische tools hebt om de pandemie in bedwang te krijgen. Tijdens het spel krijg je ook tips en tricks om een echte pandemie door te komen met behulp van data van het WHO. Ben jij klaar om deze crisis te bestrijden?

Benieuwd naar Virus: The Outbreak? Bekijk hieronder een trailer!