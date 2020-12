Nintendo fans decoreren huis in NES-stijl voor kerst

Oh piranhaplant, oh piranhaplant, wat zijn uw stippen wonderschoon!

Het is kerstmis en sommige mensen gaan helemaal op in het versieren van hun huis. Een Amerikaans gezin pakte het iets anders aan. In plaats van een typische kerstversiering versierden ze hun huis in heuse NES-stijl. In hun tuin pronkt een gigantische NES naast een evenzo reusachtige TV waar duidelijk Super Mario Bros. 3 op staat afgebeeld. Uiteraard trekt dit veel bekijks. Televisiestation CBS ging langs: