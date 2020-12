BIT.TRIP-spellen krijgen gameplay trailers

10-11 Fuser

10-11 Speed 3

12-11 Just Dance 2021

12-11 Asterix & Obelix XXL Collection

13-11 Let’s Sing 2021

13-11 NFS Hot Pursuit Remastered

17-11 Sniper Elite 4

17-11 Mortal Kombat 11 Ultimate

20-11 Hyrule Warriors: Age of Calamity

20-11 Fantasy Friends

20-11 Sakuna: Of Rice and Ruin

24-11 2URVIVE

01-12 Empire of Sin

01-12 Immortals: Fenyx Rising

04-12 Commandos 2 HD Remaster