Kit en Krysta geven cadeautjes aan vrienden in de nieuwste Nintendo Minute

Uiteraard geheel volgens alle richtlijnen!

Helaas is Kerstmis dit jaar compleet anders. We mogen namelijk niet met heel veel mensen bij elkaar komen, maar digitaal kan dat natuurlijk wel. Daarom zijn Kit en Krysta op het geweldige idee gekomen om vrienden uit te nodigen in Animal Crossing: New Horizons en in dat spel pakjes aan elkaar te geven. Wat zal er in welk cadeautje zitten? Je ziet het in onderstaande Nintendo Minute!

