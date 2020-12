Indie Pogo aangekondigd voor de Switch

Deze platform Brawler moet volgend jaar op de Switch verschijnen.

Het gerucht dat Indie Pogo, een platform brawler a la Smash met verschillende indie personages, naar de Switch zou komen bestaat al even. In 2018 gaf de ontwikkelaar al aan over een port na te denken, maar het is pas sinds deze week dat de game daadwerkelijk is bevestigd voor de Switch. Lowe Bros. Studios kwam gisteren naar buiten met de officiële aankondiging, waarin werd vermeld dat de game in 2021 naar de Switch komt.

De Switch versie van Indie Pogo zal alle uitgebrachte DLC bevatten, plus alle eerder verschenen content. Daarnaast zullen ook aankomende DLC’s naar de Switch komen, waar o.a. Octodad uit Octodad: Dadliest Catch, Gunvolt uit Azure Striker Gunvolt, Dust uit Dust: An Elysian Tail, en een personage uit Awesomenauts zitten.

Daarnaast werd met de Switch aankondiging meteen een nieuw DLC personage aangekondigd: Meat Boy uit Super Meat Boy. Hij krijgt zijn eigen stage gebaseerd op de Meat Boy levels in het verlaten ziekenhuis, en ook eindbaas C.H.A.D. maakt een verschijning. Daarnaast is er ook het plan om een single-player arcade run, nieuwe unlockbare trophies en een aantal kleine verbeteringen door te voeren.