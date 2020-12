Unova krijgt het spotlicht in Pokémon GO

Unova en zijn Pokémon worden begin januari flink in het zonnetje gezet!

Van 5 tot en met 10 januari organiseert Niantic een evenement in Pokémon GO om de Unova-regio in het zonnetje te zetten. Tijdens dit evenement zullen verschillende Unova Pokémon meer verschijnen. Ook zijn er speciale raids gepland met onder andere Mega Charizard Y, Mega Blastoise en Mega Abomasnow.

De Pokémon die je meer zal zien verschijnen zijn natuurlijk de Unova starters Tepig, Snivy en Oshawott. De volgende Pokémon zullen ook meer te zien zijn:

Lillipup

Herdier

Blitzle

Roggenrola

Drilbur

Scraggy

Tympole

Venipede

Trubbish

Gothita

Solosis

Ferroseed

Naast deze Unova Pokémon die je allemaal kan vangen, is er ook een extra grote kans om een shiny Snivy tegen te komen. Ook zijn er meer Unova Pokémon in 5 kilometer eieren te vinden. Als laatste komt er in 5 sterren-raids een Burn Drive Genesect tevoorschijn. Het is voor het eerst dat deze vorm van Genesect in het spel verschijnt. Heb jij al je Pokéballs al klaar voor dit evenement?