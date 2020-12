Launch trailer Override 2: Super Mech League

Deze Robot Brawler is nu beschikbaar voor de Switch

Robot brawler Override 2: Super Mech League kwam afgelopen week uit op de Nintendo Switch. Om geïnteresseerden nog even een voorproefje te geven heeft Modus Games nu een launch trailer online gezet, waarin de game nog even van zijn beste kant wordt laten zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Zeven jaar nadat de aliens die de aarde aanvallen zijn verdreven is er voor de gigantische Mechs die de aarde beschermden niet meer veel te doen. Om dit te verhelpen is de “Super Mech League” opgezet, globale tournamenten waarin de Mechs tegen elkaar vechten als entertainment. Jij speelt een nieuwe piloot van zo’n Mech, en het is jouw doel om de jezelf een weg naar de top te vechten. Dit kun je doen door middel van een uitgebreide single player mode, of neem het op tegen andere in multiplayer campaigns, waar tot op 4 spelers het tegen elkaar kunnen opnemen.