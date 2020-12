Commander Keen in Keen Dreams: Definitive Edition verschijnt vandaag op de Wii U

Ja, dat lees je goed!

Vanaf vandaag is de Wii U een titel rijker. Wie dacht dat de Wii U geen spellen meer zou krijgen, heeft het mooi mis. Vanaf vandaag is de definitieve versie van Commander Keen in Keen Dreams te vinden in de eShop van de Wii U. De game verscheen eerder dit jaar al op de Nintendo Switch. De prijs op de Wii U is €4,99, mocht je de Switch-versie willen halen dan kan dat nu ook tegen deze prijs. De game kost namelijk normaal €9,99, maar is nu in prijs verlaagd.

De Definitive Edition zal ten opzichte van het origineel volledig breedbeeld ondersteunen. Daarnaast zal de muziek worden opgepoetst en biedt het spel twaalf nieuwe, originele levels waarmee de speelduur verdubbeld wordt.