Infernal Radiation aangekondigd voor Nintendo Switch

Kun jij dit helse spektakel aan?

Ultimate Games heeft aangekondigd dat hun arcade clicker Infernal Radiation binnenkort naar de Switch komt. Ga een avontuur aan met een exorcist op Halloween eiland. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Wel is er bekend gemaakt dat het spel in de eerste helft van 2021 beschikbaar is in de Nintendo eShop.

In het spel volg je een exorcist, die op Halloween eiland een tragedie moet stoppen. Een energiecentrale die energie van het vuur van de hel produceerde is ontploft. Dit resulteert in ontelbaar veel bezeten personen, hoe los je dit nou weer op? Tijdens je missie kom je wel 20 helse eindbazen tegen, stuk voor stuk gevaarlijke demonen die jij moet verslaan. Durf je het aan?

Benieuwd naar Infernal Radiation? Bekijk hieronder een trailer!