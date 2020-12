Nieuwe reclame voor Super Mario 3D All-Stars “Ontdek de wereld van Super Mario 64”

Bekijk hier de korte video!

Zoals vele van jullie waarschijnlijk al weten is Super Mario 3D All-Stars voor een beperkte tijd verkrijgbaar. Deze collectie waarin maar liefst drie Mario-spellen zitten is namelijk, zowel fysiek als digitaal, maar tot en met 31 maart 2021 beschikbaar. Daarom heeft Nintendo opnieuw een reclame op haar YouTube-kanaal geplaatst zodat iedereen weet dat deze titel op de markt is.

Ben je benieuwd geworden naar het filmpje waarin Super Mario 64 centraal staat? Bekijk dan ontstaande video.

Heb jij Super Mario 3D All-Stars inmiddels al in huis gehaald? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!