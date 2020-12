Littlewood komt begin volgend jaar naar de Nintendo Switch

Nog maar heel even wachten en dan kunnen we eindelijk aan de slag met deze vredige RPG!

Begin 2019 kwam het goede nieuws naar buiten dat Littlewood volledig was gefinancierd op Kickstarter. Afgelopen zomer verscheen de game dan eindelijk op Steam, maar een Switch-release liet nog even op zich wachten. Gelukkig is er gisteren eindelijk bekendgemaakt door Sean Young, de bedenker en ontwikkelaar van Littlewood, dat deze vredige RPG begin volgend jaar naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De exacte releasedatum is er nog niet, maar het zal niet heel lang meer duren voordat we aan de slag kunnen gaan met deze titel.

Anders dan in andere games is de wereld in Littlewood al gered en jij bent de held van dit verhaal. Je verkent onder andere betoverde bossen, bruisende visserssteden en duistere mijngrotten in de wereld Solemn. In al deze verschillende gebieden verzamel je materialen, maak je gereedschap, oogst je gewassen en word je vrienden met de inwoners. Weet jij het dropje weer een goede reputatie te geven?

Ben je benieuwd naar de trailer van dit spel? Bekijk dan het onderstaande Twitterbericht.

Littlewood is coming to Nintendo Switch early 2021!!! https://t.co/aE8vS3YGi8 — Sean Young (@SeanYoungSG) December 21, 2020