Arcade Archives Shanghai III komt eind deze maand naar de Nintendo Switch

Een oud spel, maar dan op een nieuwe console!

Vandaag heeft ontwikkelaar en uitgever Hamster bekendgemaakt dat Arcade Archives Shanghai III binnenkort naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Later deze maand op 31 december kunnen Switch-bezitters over de hele wereld namelijk aan de slag met dit puzzelspel. De game verscheen voor het eerst in 1993 door uitgever Sunsoft, maar komt op oudjaarsdag dus ook naar de Switch voor een bedrag van €6.99.

Arcade Archives Shanghai III is een puzzelspel waarin je allemaal verschillende Mahjong levels moet oplossen. De bedoeling is om twee dezelfde icoontjes te vinden om daar vervolgens één paar van te maken. Er zijn levels in de vorm van een draak of tijger, maar alsof dat nog niet spannend genoeg is staat er ook nog een klok te tikken. Weet jij zo snel mogelijk alle levels op te lossen?

Ben je benieuwd hoe deze titel eruitziet? Bekijk dan onderstaande video.