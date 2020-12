Alpaca Ball: Allstars krijgt gratis kerst update

De voetballende alpaca's vieren kerst met een update!

Vandaag heeft ontwikkelaar Salt Castle Studio bekendgemaakt dat Alpaca Ball: Allstars een gratis kerst update gaat krijgen. Vandaag wordt er namelijk een nieuw level toegevoegd waarin je uit moet kijken voor een trein. Ook zijn er drie nieuwe outfits aanwezig welke de alpaca’s kunnen aandoen. Tevens is er nog naar buiten gekomen dat deze titel een demo gaat krijgen. Helaas verschijnt de demo alleen op de Nintendo eShop in Hongkong en weten we nog niet of deze ooit naar het westen gaat komen.

Alpaca Ball: Allstars is een wat chaotisch, maar vermakelijk spelletje waarin je kunt voetballen met alpaca’s! Je kunt het dier personaliseren met verschillende voorwerpen zoals hoeden, brillen, kapsels en zelfs kleurrijke patronen. De titel is alleen te spelen, maar om de game nog vermakelijker te maken hebben de makers ook een lokale multiplayer-modus toegevoegd. In deze modus kun je met wel acht spelers voetballen op het veld.

Bovendien is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven om te vieren dat deze update vanaf vandaag te downloaden is.