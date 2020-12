Nintendo deelt feestelijke Splatoon 2 afbeelding

Met deze kunst kom je al helemaal in de kerstsfeer.

Over drie dagen in het Kerstavond en de dag daarna is het Kerstmis. Om alvast in een feestelijke stemming te komen, heeft Nintendo nieuwe officiële kunst gedeeld van Splatoon 2. Het Squid Research Lab wenst je daarbij fijne feestdagen. In onderstaande Tweet is het kunstwerk te bezichtigen.

❄️ ☃️ Seasons greetings from the Squid Research Lab! pic.twitter.com/nbEk8VE1YG — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 21, 2020