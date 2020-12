Winnaar Kholat-prijsvraag bekend

Wie gaat er aan de slag met dit horror avontur?

Hoe leuk het ook is om een prijsvraag te organiseren, het is nog leuker om mensen blij te maken. Gelukkig kunnen we deze maand flink wat mensen blij maken met ons prijzenfesival, zo ook nu! De winnaar van de Kholat-prijsvraag is inmiddels namelijk ook bekend. We mochten een exemplaar verloten en om mee te doen moest je antwoord geven op de vraag wat de engste game is die je ooit hebt gespeeld.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @madhunter met de volgende reactie: “Resident Evil toch echt….. met een koptelefoon op voor maximaal effect!!“

We wensen je alvast veel plezier met de game. De downloadcode sturen we zeer binnenkort op via een privébericht.

Niets gewonnen? Momenteel maak je kans op maar liefst 4 Switch-games in samenwerking met Koch Media!