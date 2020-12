Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 5.5 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 52 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Super Meat Boy Forever, maar liefst 5.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Kingdom Tales, maar een kleine 82 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Super Meat Boy Forever – 5.5GB

The Hong Kong Massacre – 4.1GB

Override 2: Super Mech League – 1.7GB

Isolation Story – 1.3GB

Rhythm Fighter – 1.0GB

Landflix Odyssey – 988MB

Wingspan – 800MB

Fantasy Tavern Sextet -Vol.2 Adventurer’s Days- – 704MB

Ghostanoid – 419MB

Dungeon Limbus – 374MB

Traffix – 369MB

Wrestling Empire – 150MB

Kolumno – 107MB

Kingdom Tales – 82MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!