Bandai Namco host nieuwe eShop uitverkoop genaamd de “Winter Meltdown Sale”

Nog wat digitale games nodig voor onder je digitale kerstboom?

Bandai Namco, bekend van onder andere Digimon, Ni No Kuni, Dragon Ball en meer, is sinds kort een grote uitverkoop op de eShop gestart. Ben je nog op zoek naar wat games om je deze lockdown periode door te slepen? Dan ben je bij het juiste artikel gearriveerd! Hieronder vindt je de gehele lijst van alle games die Bandai via de eShop aanbiedt:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $35.99 (was $59.99)

Digimon Story: Cyber Sleuth: Complete Edition – $24.99 (was $49.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (was $49.99)

Doraemon Story of Seasons – $24.99 (was $49.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (was $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (was $49.99)

God Eater 3 – $14.99 (was $59.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (was $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (was $29.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (was $29.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (was $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (was $59.99)

Namco Museum Archives Vol. 1 – $11.99 (was $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (was $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (was $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (was $39.99)

Ni no Kuni – $14.99 (was $49.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (was $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (was $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (was $39.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (was $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (was $59.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (was $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (was $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (was $49.99)

Let wel op! Deze uitverkoop loopt maar tot 1 januari, pak de kortingen nu dat het nog kan! (Ik raad stiekem Ni No Kuni en Digimon aan voor de RPG fans onder ons.)

Zie jij nog leuke titels? Laat het ons weten in de reacties!