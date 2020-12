Winnaars December Prijzenfestival #4

Heb jij één van de Pikmin goodiebags gewonnen?

Heb jij meegedaan aan onze vierde giveaway? We mochten met deze giveaway drie goodiebags verloten. Deze goodiebags, beschikbaar gesteld door Nintendo Benelux, bevatten allemaal leuke Pikmin 3 producten. Uit de flinke hoeveelheid deelnemers hebben we inmiddels de winnaars getrokken. Bekijk hieronder of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden!

Winnaars

Mika Sparringa

Herman Nieuwenhuis

Wouter van Wassenberg

We wensen jullie enom veel plezier met de prijs. We nemen contact met je op via de mail die bekend is via Gleam.

Niets gewonnen? Probeer het dan opnieuw met één van onze andere prijsvragen zo hebben we onder andere een Kholat prijsvraag en een Koch Media prijsvraag.