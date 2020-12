Ontwerper trakteert op originele concept art van Geno uit Super Mario RPG

Van schets tot game-personage!

Na de recente Super Smash Bros. Ultimate live-stream van Sakurai hadden de Geno-fans een bittere pil te slikken. In plaats van een rol als volwaardige vechter, waar menig fan op had gehoopt, kreeg Geno weer zijn eigen Mii- kostuum. Dit betekent in de meeste gevallen dat hij niet meer zijn opwachting zal maken als vechter.

De karakterontwerper van Super Mario RPG, Kazuyuki Kurashima, komt met een verzachtend gebaar. In een tweet viert hij het nieuws dat Geno alsnog is vertegenwoordigd in Super Smash Bros. Ultimate met originele concept art. Hieronder zijn de schetsen te bewonderen: