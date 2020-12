Nieuwe Say No! More trailer + release window

One Button game Say No! More heeft een hectisch jaar achter de rug. De game, die letterlijk draait om het zeggen van nee, zou deze zomer naar de Switch komen, maar moest al uitgesteld worden naar november. Daar kwam het helaas ook niet van, en Thunderful Publishing en Studio Fizbin hebben nu officieel aangekondigd dat de game pas volgende lente naar de Switch komt.

Zo had Studio Fizbin Marius Winter er het volgende over te zeggen:

“It’s been a challenging year, but we’ve been relentlessly toiling away on our little No!-them up and the game is really coming together. The amount of things we’ve found to say no to over the course of our development has been staggering. We want this game to drop next year as a fun experience that anyone can play again and again. Hopefully it encourages you to think about saying no more too, it’s good for you!”