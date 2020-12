Rhythm Fighter aangekondigd voor Nintendo Switch

Volg de beat om de slechterik te verslaan!

Coconut Island Games en Echo Games hebben aangekondigd dat hun actiespel Rhythm Fighter naar Nintendo Switch komt. In deze horizontale roguelike actiegame dans je je vijanden de dood in. Het spel is vanaf 14 januari 2021 beschikbaar in de Nintendo eShop.

In Rhythm Fighter moet je een goed gevoel voor ritme hebben, want dat is waar jij de vijanden mee moet verslaan. Volg de beats en versla iedereen in jouw pad. De schurk Commander Chaos heeft namelijk zijn zinnen gezet op onze planeet. Hij gebruikt dark beat energie om groenten in gemene helpers te veranderen. Met de hulp van Mr. Disco, die bright beat energie gebruikt, kunnen de helden in het spel de plannen van Commander Chaos stoppen. Dans je mee?

Benieuwd naar Rhythm Fighter? Bekijk hieronder een trailer!