[Release Radar] Uitgelichte releases week 52

De releases voor de laatste week van het jaar!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Super Meat Boy Forever

Verschijnt op: 23 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99

Wie Super Meat Boy eens heeft gespeeld weet hoe frustrerend deze super moeilijke platformer kan zijn. Bereid je voor op heel veel doodgaan, maar grote triomfen wanneer er weer een level is uitgespeeld! Het spel speelt zich een aantal jaar na Super Meat Boy af en er is zelfs een Meat Boy Baby genaamd Nugget geboren! Maar de vijand Dr. Fetus kidnapt Nugget waarop Super Meat Boy in actie komt. Speel duizenden zelf genererende levels, en blijf spelen doordat elke keer wanneer je het spel speelt het hele spel anders is.

Cube Life: Island Survival

Verschijnt op: 26 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

Is het MineCraft? Nee, het is Cube Life: Island Survival! Ga op avontuur en ontdek grotten, zorg dat je gezond blijft en maak jouw eigen gereedschap. Zorg voor genoeg eten en bouw alles waar je over droomde. Maar kijk uit voor de tegenstanders en versla ze voordat ze jou verslaan! Speel onbeperkt met blokken, met deze 3D game.