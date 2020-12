Nintendo Brievenbus krijgt “Remastered” update

Uh, wat?

Kennen jullie Nintendo Brievenbus nog? Eind 2012 kwam deze grappige app naar de 3DS, waarmee mensen briefjes konden maken en deze naar andere konden sturen. Dit kon door middel van SpotPass en StreetPass, wat helaas wel wat problemen met zich meebracht. Nintendo merkte namelijk al snel dat er mensen waren die zeer ongepaste briefjes verstuurde via SpotPass, briefjes die ook bij minderjarigen terecht kwamen. Ongeveer een jaar later werd deze functie dan ook verwijderd. De brievenbus raakte hierdoor een beetje in de vergetelheid, alhoewel je dus nog steeds via StreetPass berichtjes kunt sturen.

Jaren lang hoorde we niets meer over de app, tot begin deze week. Plotseling verscheen er namelijk een update voor de app, genaamd “Remastered.” Wat er precies zo “Remaster” aan is is alleen een beetje onduidelijk, want hieronder kun je de patchnotes lezen:

Swapnote Remastered (Released December 15, 2020) * Fixed some problems. Verschillende mensen hebben de update onderzocht maar hebben niet perse grote nieuwe dingen gevonden. Sommigen denken dat een bepaalde exploit is aangepast, al zou dat niet echt verklaren waarom de app nu “Remastered” heet. Maar goed, de update is er, en iedereen die het nog gebruikt kan het nu downloaden.