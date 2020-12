Kijk je mee? Super Nintendo World Direct

Om middernacht kunnen we meekijken naar exclusieve beelden van pretpark Super Nintendo World!

Nintendo heeft weer een Direct aangekondigd. Hoewel dit wel een aparte Direct is, er zitten namelijk helemaal geen aankondigingen van spellen in. Eerder was er al nieuws dat het pretpark Super Nintendo World in Japan klaar is en binnenkort zijn deuren opent. Nintendo heeft nu een speciale direct om middernacht om alvast wat exclusieve beelden van Super Nintendo World te laten zien. Wij mogen vanwege de coronacrisis niet op vakantie tot half maart, maar zo kunnen we toch een graantje meepikken van het pretpark en de sfeer. morgenochtend 19 december zal de video ook online op de Youtube kanalen van Nintendo staan, om 8:00.

Bekijk de livestream hier om 00:00!