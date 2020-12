Traffix komt 21 december naar de Switch

Dit keer heb jij zelf controle over de verkeerslichten!

Ontwikkelaar Nerd Monkeys brengt met Traffix een nieuwe puzzelgame naar de Nintendo Switch. De ontwikkelaar dacht wellicht dat het nu eens tijd wordt om verkeerslichten niet meer automatisch te laten bedienen; in Traffix heb jij namelijk controle over de verkeerslichten en dus ook over het verkeer.

De controle over het verkeer krijg je natuurlijk niet voor de lol, er staan namelijk flink wat puzzels op je te wachten in Traffix. Jouw reactievermogen wordt in de game dan ook flink op de proef gesteld. De bijbehorende launch-trailer van Traffix voor de Nintendo Switch kun je hieronder bewonderen.