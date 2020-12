Nieuwe Harvest Moon: One World trailer

Naast een trailer zijn ook enkele nieuwe details bekend gemaakt.

Natsume heeft een nieuwe trailer voor Harvest Moon: One World online gezet. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe details over de game bekend gemaakt. Zo weten we nu dat er 5 gebieden zullen zijn die je kunt verkennen: de uitgestrekte weides van Calisson, de prachtige stranden van Halo Halo, de zinderend hete woestijnen van Pastilla, de heuvels van Lebkuchen en de besneeuwde bergtoppen van Salmiakki. Verder zul je wederom keuze hebben uit 5 bachelors en bachelorettes (elk met hun eigen unieke achtergrond en persoonlijkheid), en zul je naast koeien en schapen ook geiten en rendieren kunnen houden. Dankzij een feature die de “Expando-Farm” genoemd wordt is het daarnaast makkelijk om van het ene naar het andere gebied te reizen.

In Harvest Moon: One World is de Harvest Goddess verdwenen, waardoor niemand meer weet hoe ze groenten moeten verbouwen. Jij zult op zoek moeten gaan naar Harvest Wisps, kleine wezentjes die als enige nog de kennis over verschillende zaden en hoe je deze moet verbouwen bezitten. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien ze enkel verschijnen op gezette tijden en plaatsen. Vind er zoveel je kunt en breng groenten en fruit terug naar de wereld!

Harvest Moon: One World komt op 2 maart naar de Switch.