'Bereid je maar voor..'

Niantic maakt bekend dat Jessie en James tot eind februari in Pokémon Go te vinden zijn in de iconische Meowth luchtballon. Daarnaast verschijnen ze vaker in het spel tot 21 december 2020. Dit zal spelers helpen die momenteel bezig zijn om de speciale ‘Distracted by Something Shiny’ researchmissie te voltooien. Tijdens deze missie moet je namelijk Jessie en James maar liefst 4 maal verslaan!