[December Prijzenfestival #6] Griezelen met Kholat

We verloten een digitaal exemplaar van de horror-game Kholat!

Inmiddels is december alweer over de helft en gaan we snel door naar onze volgende prijsvraag. En dit keer hebben we een leuke prijs voor de echte horror-fans: een digitaal exemplaar van Kholat!

Kholat gaat over een waargebeurd verhaal, namelijk het Dyatlov Pass incident. Bij dit incident waren negen Russische wandelaars dood gevonden, wat tot veel vragen en theorieën leidde. In het spel ga jij dat mysterie oplossen! Ontdek de wilde natuur van de Ural Mountains en kom erachter wat er met deze ervaren wandelaars is gebeurd…

Om kans te maken op deze griezelige prijsvraag hoef je alleen antwoord te geven op de volgende vraag in de vorm van een reactie: Wat is de engste game die jij hebt gespeeld en waarom? Meedoen kan tot en met 19 december. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.