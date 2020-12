When the Past was Around is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Volg een bitterzoet verhaal het meisje Eda.

Gisteren werd er tijdens de Indie World Showcase bekendgemaakt dat When the Past was Around meteen diezelfde dag op Nintendo’s hybride console te spelen was. Dit point-and-click puzzelavonturenspel gaat voor een bedrag van €8,49 over de digitale toonbank.

In When the Past was Around volg je het verhaal van een 20-jarig meisje genaamd Eda. Net zoals vele mensen van haar leeftijd worstelt ze met verschillende gedachte. Ze raakte namelijk de weg kwijt op reis om haar dromen te verwerkelijke en om de liefde te vinden. Weet jij al haar geheimen te ontrafelen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.