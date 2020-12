Overwatch Winter Wonderland 2020 is begonnen

Verdien verschillende player icons, sprays en skins tijdens dit evenement.

Elk jaar komen een aantal evenementen in Overwatch standaard terug. Zo hebben we rond Halloween het Halloween Terror-evenement al kunnen meemaken, maar ook een evenement rond de feestdagen kan natuurlijk niet ontbreken. Het Winter Wonderland 2020-evenement is dan ook begonnen en duurt tot 5 januari 2021.

Tijdens het Winter Wonderland 2020 veranderen er een aantal dingen in het spel. Zo kun je gedurende elke week een player icon en een spray voor een hero verdienen. In de eerste week kun je deze voorwerpen voor Junkrat verzamelen, in de tweede week voor Ana en in de derde week voor Roadhog. Daarnaast kun je speciale lootboxes verdienen waar voorwerpen van voorgaande jaren in kunnen zitten. Ook zullen er tijdelijke en nieuwe modes aanwezig zijn, zoals de bekende sneeuwbalgevechten en de nieuwe Freezethaw Elimination mode.

