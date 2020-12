Finding Paradise wenst zich begin 2021 naar Nintendo Switch

Laat iemands laatste wens in vervulling gaan met Dr. Rosalene en Dr. Watts!

Dr. Rosalene en Dr. Watts komen begin 2021 ook laatste wensen op de Nintendo Switch vervullen. Dit is tijdens de livestream van Indie World bekendgemaakt. Een paar jaar geleden kwam To the Moon uit, Finding Paradise is een vervolg van deze tranentrekker. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, alleen dat het tijdens het voorjaar van 2021 is.

In Finding Paradise behandelen Rosalene en Watts een nieuwe patiënt, Colin. De dokters zijn er om wensen van mensen uit te laten komen die nooit in vervulling zijn gegaan. Dit doen ze met een speciale machine waarmee ze in het hoofd van de patiënt gaan en zo hun leven kunnen veranderen. De patiënten die ze helpen liggen op hun sterfbed, en de bedoeling is dat ze hun allerliefste wens op hun laatste momenten toch zien uitkomen. Hoe deze wens bij Colin in vervulling gaat, zien we begin volgend jaar.

Benieuwd naar Finding Paradise? Bekijk hieronder een trailer!