Feestelijke aanbiedingen in de eShop

Vanaf morgen zullen meer dan 900 games tijdelijk in prijs verlaagd worden.

De kerstperiode komt er weer aan en rond die tijd zijn er altijd leuke aanbiedingen te vinden in de eShop, zo ook dit jaar. Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat er vanaf morgen 15:00 uur feestelijke aanbiedingen zullen komen in de eShop. Welke spellen een korting zullen krijgen en hoe groot die korting zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Wel weten we dat er meer dan 900 games in prijs verlaagd zullen worden.

Er is voor iedereen wel wat leuks te vinden in onze Feestelijke aanbiedingen 2020 in de #eShop, die op 17 december om 15:00 uur begint! pic.twitter.com/RtFxfIlFRl — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 16, 2020