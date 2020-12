Dicey Dungeons is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer.

Ongeveer een jaar geleden werd er bekendgemaakt dat Dicey Dungeons naar Nintendo’s hybride console ging komen. Nu het is wachten dan eindelijk voorbij want vanaf vandaag kunnen we eindelijk aan de slag met dit strategiespel. De game gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar is momenteel in de aanbieding voor een prijs van €13,49.

Dicey Dungeons is een deckbuilding RPG waarin jij als een levensgrote dobbelsteen speelt. Je kiest één van de zes personages, welke allemaal hun eigen vaardigheden hebben, om vijanden te verslaan en zogenoemde loot te vinden. Tevens heeft het spel een vrolijke soundtrack en schitterende illustraties. Lukt het jou om te overleven?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.