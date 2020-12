Conan Chop Chop release vertraagd

Conan Chop Chop laat nog even op zich wachten.

Actie-avonturenspel Conan Chop Chop heeft zijn releasedatum vertraagd naar begin 2021. Dit is niet de eerste keer dat het spel zijn releasedatum heeft vertraagd. Origineel gepland zou het spel in september 2019 al uitkomen. Sindsdien is het drie keer vertraagd en nu dus nog een keer.

Het spel speelt zich af in de wereld van Conan de Barbaar. Met willekeurig gegenereerde levels en verschillende personages en wapens moet jij ervoor zorgen dat tovenaar Thoth-Amon zijn doel niet bereikt. Zijn doel? Een oud kwaad terugbrengen genaamd Xaltotun. Hoofd creative officer Joel Bylos van Funcom heeft gezegd dat als ze het spel nu uitbrengen, er maar de helft minder schattige varkentjes inzitten. Dat zou zonde zijn, we willen geen afgeraffelde game. Hopelijk is er beter nieuws richting 2021!