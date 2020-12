Very Very Valet scheurt als tijdelijke exclusive richting Nintendo Switch

Begin 2021 kun je op je best parkeren!

Partygame Very Very Valet komt in begin 2021 naar de Nintendo Switch. Het spel is een tijdelijke exclusive, dus hij komt eerst op de Switch uit voordat het uitbreidt naar andere platforms. Dit is vandaag aangekondigd bij de Indie World livestream.

Very Very Valet is een partygame waar je alleen kan spelen of met maximaal drie vrienden. Het spel draait om het besturen van auto’s, maar maak je geen zorgen, een rijbewijs is niet nodig. In het spel is er een ernstige parkeercrisis gaande. Het is dan ook belangrijk dat je je auto overal kan neerzetten, maar dan ook echt overal. Los het parkeerprobleem in je eentje op of samen met je vrienden.

Benieuwd naar Very Very Valet? Bekijk hieronder de aankondigingstrailer!